Финансовая грамотность начинается в семье

Программа Недели посвящена вопросам финансового воспитания в кругу семьи, бережному потреблению и сбережению, безопасности покупок и платежей. По всей стране запланировано проведение более 30 тыс. мероприятий. Как отмечают организаторы, ее расписание насыщено образовательными и просветительскими событиями: дети и молодежь в возрасте до 25 лет, а также их учителя и родители смогут принять участие в открытых лекциях и практикумах, экскурсиях, творческих конкурсах, исследованиях, играх и викторинах.

IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи пройдет с 9 по 22 апреля.

Вся информация о Неделе, а также специально подготовленные материалы, размещены на портале вашифинансы.рф. Как отмечает директор Департамента международных финансовых отношений Минфина России , директор проекта Андрей Бокарев , неделя финансовой грамотности стала хорошей традицией, мероприятием национального масштаба. «Без финансовой грамотности в современном мире не обойтись ни взрослым, ни тем более детям. Сейчас молодежь осваивает технологии, средства коммуникации, улавливает тренды несравнимо активнее и эффективнее старшего поколения. Наша задача дать им знания и выработать иммунитет против негативных вызовов, научить ответственному отношению к финансам. Приглашаем всех детей, а также их родителей присоединяться к мероприятиям Недели. Вместе мы обязательно усвоим финансовую грамотность на отлично», — подчеркнул он.

Неделя проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации » в сотрудничестве с Минобрнауки России Роспотребнадзором при поддержке генеральных партнеров.

Справка:

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года. Главная цель Проекта — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. Целевая аудитория Проекта: взрослое население со средним и низким уровнем дохода — активные и потенциальные потребители финансовых услуг; учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем — экономически активное население). В Неделе финансовой грамотности 2017 года приняли участие свыше 1,2 млн детей и подростков по всей стране. Более 30 тыс. мероприятий прошло в рамках прошлогодней Недели.