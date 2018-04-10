Финансовая грамотность начинается в семье 

Программа Недели посвящена вопросам финансового воспитания в кругу семьи, бережному потреблению и сбережению, безопасности покупок и платежей. По всей стране запланировано проведение более 30 тыс. мероприятий. Как отмечают организаторы, ее расписание насыщено образовательными и просветительскими событиями: дети и молодежь в возрасте до 25 лет, а также их учителя и родители смогут принять участие в открытых лекциях и практикумах, экскурсиях, творческих конкурсах, исследованиях, играх и викторинах.
IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи пройдет с 9 по 22 апреля.
Вся информация о Неделе, а также специально подготовленные материалы, размещены на портале вашифинансы.рф. Как отмечает директор Департамента международных финансовых отношений Минфина России, директор проекта Андрей Бокарев, неделя финансовой грамотности стала хорошей традицией, мероприятием национального масштаба. «Без финансовой грамотности в современном мире не обойтись ни взрослым, ни тем более детям. Сейчас молодежь осваивает технологии, средства коммуникации, улавливает тренды несравнимо активнее и эффективнее старшего поколения. Наша задача дать им знания и выработать иммунитет против негативных вызовов, научить ответственному отношению к финансам. Приглашаем всех детей, а также их родителей присоединяться к мероприятиям Недели. Вместе мы обязательно усвоим финансовую грамотность на отлично», — подчеркнул он.
Неделя проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в сотрудничестве с Минобрнауки России и Роспотребнадзором при поддержке генеральных партнеров.
В Нижегородской области партнер проекта ПАО Сбербанк планирует проведение мероприятий по финансовой грамотности в школах региона.
Справка:
Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года. Главная цель Проекта — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. Целевая аудитория Проекта: взрослое население со средним и низким уровнем дохода — активные и потенциальные потребители финансовых услуг; учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем — экономически активное население). В Неделе финансовой грамотности 2017 года приняли участие свыше 1,2 млн детей и подростков по всей стране. Более 30 тыс. мероприятий прошло в рамках прошлогодней Недели.