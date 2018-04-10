Школьники Подмосковья смогут проголосовать за присвоение имени своей школе

Подмосковье могут организовать референдум, на котором школьники смогут выбрать имя для своего учебного заведения, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

«Мы подумали о том, чтобы школьники, те школы, у которых еще нет имени, провели референдум по выбору имени для своей школы. Условие — школа должна носить имя человека из этого же города. Должно быть несколько кандидатур», — сказала Мишонова.

Она добавила, что провести референдум планируется совместно с Мособлизбиркомом.

«Мы хотим детей приучить, чтобы они понимали, что их голос что-то значит. Если дети будут выбирать, мы закроем несколько векторов — патриотизм к малой родине, знание своих людей и примеры геройства, которые будут полезны. В сентябре начнем», — сказала Мишонова.