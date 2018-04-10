Школьники Подмосковья смогут проголосовать за присвоение имени своей школе 

В Подмосковье могут организовать референдум, на котором школьники смогут выбрать имя для своего учебного заведения, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Мы подумали о том, чтобы школьники, те школы, у которых еще нет имени, провели референдум по выбору имени для своей школы. Условие — школа должна носить имя человека из этого же города. Должно быть несколько кандидатур», — сказала Мишонова.
Она добавила, что провести референдум планируется совместно с Мособлизбиркомом.
«Мы хотим детей приучить, чтобы они понимали, что их голос что-то значит. Если дети будут выбирать, мы закроем несколько векторов — патриотизм к малой родине, знание своих людей и примеры геройства, которые будут полезны. В сентябре начнем», — сказала Мишонова.