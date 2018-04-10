Ещё
Школьники Подмосковья смогут проголосовать за присвоение имени своей школе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Школьники Подмосковья смогут проголосовать за присвоение имени своей школе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье могут организовать референдум, на котором школьники смогут выбрать имя для своего учебного заведения, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Мы подумали о том, чтобы школьники, те школы, у которых еще нет имени, провели референдум по выбору имени для своей школы. Условие — школа должна носить имя человека из этого же города. Должно быть несколько кандидатур», — сказала Мишонова.
Она добавила, что провести референдум планируется совместно с Мособлизбиркомом.
«Мы хотим детей приучить, чтобы они понимали, что их голос что-то значит. Если дети будут выбирать, мы закроем несколько векторов — патриотизм к малой родине, знание своих людей и примеры геройства, которые будут полезны. В сентябре начнем», — сказала Мишонова.
РИАМО: последние новости
В международный рейтинг Round University Ranking попали 70 российских вузов Школьники Подмосковья смогут проголосовать за присвоение имени своей школе Руководитель администрации Истры стал участником акции по сдаче ЕГЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России318
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег99
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля182
Поставщики бытовой техники увеличивают цены294
Украина начала испытания «Ольхи»121
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение