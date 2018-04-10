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Студенты из Текстильщиков приняли участие в соревнованиях по оказанию первой помощи
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Студенты из Текстильщиков приняли участие в соревнованиях по оказанию первой помощи 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Студенты филиала №3 Медицинского колледжа №6, который расположен в районе Текстильщики, приняли участие в открытых соревнованиях по оказанию первой помощи «Кубок Вершины Джуниор». Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.
— Команда организаторов приготовила интересные задания на оказание первой помощи. Студенты получили колоссальный опыт, массу эмоций, а самое главное — научились работать сообща в стрессовых ситуациях, — добавил представитель колледжа.
Напомним, что филиал №3 Медицинского колледжа №6 расположен по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)
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