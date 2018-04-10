Студенты из Текстильщиков приняли участие в соревнованиях по оказанию первой помощи

Студенты филиала №3 Медицинского колледжа №6, который расположен в районе Текстильщики, приняли участие в открытых соревнованиях по оказанию первой помощи «Кубок Вершины Джуниор». Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.

— Команда организаторов приготовила интересные задания на оказание первой помощи. Студенты получили колоссальный опыт, массу эмоций, а самое главное — научились работать сообща в стрессовых ситуациях, — добавил представитель колледжа.

Напомним, что филиал №3 Медицинского колледжа №6 расположен по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)