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В элитной школе мальчикам разрешили носить юбки
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В элитной школе мальчикам разрешили носить юбки 

Anews 30 минут назад
Фото: Anews
По словам самого директора школы, Ричарда Мэлони, он хочет добиться того, чтобы ученики не стеснялись самовыражаться и не чувствовали ущемленными свои права или свою личность.
Эта британская школа расположилась в Ратленде и известна среди семей влиятельных и богатых людей. Неудивительно, ведь обучение в школе Uppingham стоит 36 тысяч фунтов стерлингов в год (примерно 3 миллиона рублей). Не так давно в школе ученики смогли добиться того чтобы им разрешили носить юбки.
О такой новости радостно сообщил директор престижного заведения, Ричард Мэлони. "Сейчас ко мне может подойти любой из учеников и сказать о том, что он хочет так или иначе самовыражаться. Мы понимаем, что эти дети — те, какие они есть. И наша задача обеспечить им комфортное обучение и нахождение в школе, учитывая их требования. "
Кроме того, по словам телеведущего и выходца из школы Uppingham, Кристиана Джессена, во время его обучения относительно формы были всегда строгие правила: мальчики в брюках, девочки в юбках. Теперь же, по словам Кристиана, гендерно-нейтральная форма способна помочь преодолеть стереотипы в обществе. "Мы должны всячески поддерживать решения наших учеников. Однако в первую очередь им стоит оказать психологическую помощь и поддержку, если они соберутся изменить пол. "
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