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В вузах обучат работе с высокими технологиями
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В российских вузах к 2024 году начнут учить работе с высокими технологиями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российских вузах до 2024 года появятся программы прикладного бакалавриата для обучения работе с высокими технологиями, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив "Стратегия развития страны 2018-2024", поступившего в распоряжение РИА Новости.
"В вузах появятся программы прикладного бакалавриата для обучения работе с высокими технологиями", — говорится в докладе.
Авторы уточняют, что на этих программах будет обучаться не менее трети студентов. Университеты, научные центры и крупные компании, по их словам, будут совместно готовить учащихся.
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