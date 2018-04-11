В вузах обучат работе с высокими технологиями

В российских вузах к 2024 году начнут учить работе с высокими технологиями

В российских вузах до 2024 года появятся программы прикладного бакалавриата для обучения работе с высокими технологиями, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив "Стратегия развития страны 2018-2024", поступившего в распоряжение РИА Новости

"В вузах появятся программы прикладного бакалавриата для обучения работе с высокими технологиями", — говорится в докладе.

Авторы уточняют, что на этих программах будет обучаться не менее трети студентов. Университеты, научные центры и крупные компании, по их словам, будут совместно готовить учащихся.