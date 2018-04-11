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Число бюджетных мест в вузах в 2018 году увеличат на девять тысяч
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Число бюджетных мест в вузах в 2018 году увеличат на девять тысяч 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Число бюджетных мест в российских вузах в 2018-2019 учебном году составит 514 тысяч мест, что на 9 тысяч выше, чем годом ранее, говорится в отчёте правительства за последние шесть лет.
"В 2018–2019 учебном году количество бюджетных мест вырастет до 514 тысяч", — говорится в отчете.
В этом учебном году в российских вузах было выделено 505 тысяч бюджетных мест, в следствие чего охват высшим образованием в России составил около 57%.
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что ведомство увеличит в новом учебном году количество бюджетных мест в вузах по медицинским, педагогическим, инженерным и IT-специальностям.
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