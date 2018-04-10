В Свердловской области создали отделение Российского профессорского собрания

ЕКАТЕРИНБУРГ , 10 апреля. / ТАСС /. Региональное отделение Российского профессорского собрания (РПС) создано в Свердловской области . Его работа будет направлена на поддержку и развитие науки в регионе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"Принято решение о создании регионального отделения РПС, его руководителем избран директор Института естественных наук и математики УрФУ Александр Германенко. В университете состоялось первое заседание отделения, на котором вручили дипломы национальной премии «Профессор года». В шесть номинантов, представляющих Уральский федеральный округ, вошли два профессора УрФУ: доктор технических наук Артемий Попов, который является известным в России и за рубежом специалистом в области материаловедения, и доктор исторических наук Дмитрий Редин, возглавляющий диссертационный совет по историческим наукам", — сказали в вузе.

Премии РПС вручаются за выдающиеся научные результаты в области образования и науки, они учреждены для сохранения и развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года была учреждена Общероссийская общественная организация «Российское профессорское собрание». Его председателем является член Общественной палаты РФ , вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, доктор юридических наук, профессор Владислав Гриб

Основу РПС составляют научные советы, состоящие из авторитетных ученых, рассматривающие вопросы в сфере науки и образования и комиссии — по образованию, популяризации науки, грантам, сохранению научного наследия, законотворческой деятельности, защите авторских прав и другие.

В настоящее время РПС объединяет более 2 тыс. профессоров из 138 университетов и научных институтов. Всего в России создано более 50 отделений организации. Основными целями РПС являются поддержка и развитие академических свобод, развитие российской науки, образования в соответствии с запросами государства и общества, консолидация наиболее авторитетной части научно— педагогических работников России.