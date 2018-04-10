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Правительство Зауралья распределило деньги на спортзалы, школы и науку
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Правительство Зауралья распределило деньги на спортзалы, школы и науку 

45.ru 42 минуты назад
Фото: 45.ru
Сегодня на очередном заседании правительства Курганской области власти распределили средства бюджета на социальные нужды.
68 миллионов рублей на школы
На ремонт школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в Зауралье из областного бюджета выделено около 68 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют 14 школ, два детских садика и Дворец детского (юношеского) творчества в Кургане, а также заплатят за прошлогодние работы.
Чтобы обустроить новые места в школах, до 2020 года бюджет Курганской области выделил субсидии в районы. В следующем году 314 миллионов рублей направят из федерального и 23 миллиона из областного бюджетов на пристрой к школе в селе Канаши Шадринского района и покупку здания школы на 1100 мест в селе Кетово.
24 миллиона на спорт
По программе «Развитие образования» в этом году отремонтируют 17 спортивных залов в сельских школах за 24 миллиона рублей. Повезло спортивным залам в школах Белозерского, Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Катайского, Кетовского, Лебяжьевского, Мокроусовского, Половинского, Притобольного, Сафакулевского, Шадринского и Шумихинского районов.
+17 миллионов на науку
После принятых правительством изменений в программе «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» и увеличения объема финансирования программы на 17 миллионов рублей общий объем денег на науку с 2014 до 2020 года составит 321,4 млн рублей.
В этом году пройдет конкурс на премии губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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