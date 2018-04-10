Крымский урок с газетой

Проведение открытых уроков с использованием публикаций «Прессы в образовании» стали в школе 1164 хорошей традицией.

Мы немного усложнили задачу, теперь урок проводится в рубрике «Урок в музее с газетой». В этом формате мы провели уроки о Блокаде и о Сталинградской битве.

Празднование памятной даты мы начинаем все вместе — с радиолинейки, которая готовится по материалам газеты. Берется минимальный объем информации, чтобы было интересно ребятам разных возрастов (в нашем здании обучаются 5 — 11-е классы). Конечно, в радиолинейке звучит и тщательно подобранная музыка.

В выпуске «Прессы в образовании» от 12 марта рубрика «Открытый урок» была посвящена памятной дате — 18 марта — День воссоединения Крыма Россией . В презентации к уроку в 8 классе «А» рассказали об основных событиях истории Крыма. О его вхождении в состав России в XVIII веке. О Крымской войне 1853-1856 годов. Показ презентации перемежался с вопросами, ответы на которые ребята находили в газете. В ходе урока были рассмотрены и сложные, болезненные вопросы — о Великой Отечественной войне, о депортации крымских татар и других народов.

Оказалось, что именно в этом классе есть девочка, бабушку которой депортировали. Важно быть предельно тактичными и внимательными при рассказе об этом. Коснулись мы и музейной темы — участвовал в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков И. С. Лукенберг, учитель словесности, работавший в нашей школе в 50-70-е годы. В архиве есть небольшие воспоминания о его ранении, которое он получил освобождая Крым.

Ребята отвечали на вопросы. Завершающим аккордом стало домашнее задание-конкурс для мальчишек — составить кроссворд об оснащении крейсера «Москва». Урок пролетел незаметно.