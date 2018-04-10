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Дмитрий Азаров призвал создать в регионе систему социальных лифтов для выпускников вузов
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Дмитрий Азаров призвал создать в регионе систему социальных лифтов для выпускников вузов 

Волга Ньюс 58 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Результаты опросов показывают, что больше всего их волнует возможность трудоустройства. 85% студентов дали такой ответ. Однако 72% молодых людей не удовлетворены тем, какие условия вхождения во взрослую жизнь существуют в губернии. Поэтому более 20% молодых людей в возрасте до 30 лет рассматривают для себя возможность переезда в другой регион России или за рубеж.
В связи с этим необходимо создать в области не декоративную, а работающую систему социальных лифтов. Такие модели работы в стране есть. Это и президентская платформа «Россия — страна возможностей», в которой объединены такие проекты, как «Билет в будущее», «Мой первый бизнес», «Лидеры России». «Молодые профессионалы», WorldSkills, «Абилимпикс» и другие.
"Молодые люди с головой, с амбициями должны находить себя в науке, в производстве, творчестве, бизнесе, в решении реальных общественных проблем", — выразил уверенность Дмитрий Азаров.
Глава региона акцентировал внимание на значимости профессии педагога: «Учитель — это человек, который создает образ мыслей, образ действий для целого поколения. И мы обязаны помочь нашим педагогам стать настоящими лидерами. Мы должны готовить педагогов-новаторов».
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