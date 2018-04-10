На территории школы №2090 имени Паперника в Рязанском пройдут субботники

Школа №2090 имени Паперника, которая расположена на улице Зеленодольской, подключилась к общегородским субботникам. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В рамках проведения массовых городских мероприятий по благоустройству приглашаем всех желающих на субботники, которые состоятся 14 и 21 апреля, — уточнил представитель школы.

Добавим, что работы по уборке территории будут проходить с 10.00 до 14.00.

Школа №2090 имени Паперника расположена по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)