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На территории школы №2090 имени Паперника в Рязанском пройдут субботники
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На территории школы №2090 имени Паперника в Рязанском пройдут субботники 

Управа Рязанского района 51 минуту назад
Фото: Управа Рязанского района
Школа №2090 имени Паперника, которая расположена на улице Зеленодольской, подключилась к общегородским субботникам. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В рамках проведения массовых городских мероприятий по благоустройству приглашаем всех желающих на субботники, которые состоятся 14 и 21 апреля, — уточнил представитель школы.
Добавим, что работы по уборке территории будут проходить с 10.00 до 14.00.
Школа №2090 имени Паперника расположена по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)
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