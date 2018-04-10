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Подмосковный учитель ‐ победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018»
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Подмосковный учитель ‐ победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Евгения Родионова, учитель физики талдомской школы №3, победила в номинации «Молодые учителя» всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018».
Конкурс вдохновил подмосковного учителя на открытия в педагогике, подарил единомышленников и новый опыт. Талант, амбициозность, инновационные подходы в обучении и трудолюбие привели молодого педагога к победе.
Конкурс «Педагогический дебют 2018» проводился при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского Профсоюза образования, и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с целью развития потенциала и самореализации молодых педагогов России. Организаторы конкурса — Комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию и некоммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ».
В заочном этапе конкурса приняли участие 110 учителей Подмосковья, во второй, очный этап, который прошел со 2 по 7 апреля, вышли 17 педагогов Московской области.
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