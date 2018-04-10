Подмосковный учитель ‐ победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018»

Евгения Родионова, учитель физики талдомской школы №3, победила в номинации «Молодые учителя» всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018».

Конкурс вдохновил подмосковного учителя на открытия в педагогике, подарил единомышленников и новый опыт. Талант, амбициозность, инновационные подходы в обучении и трудолюбие привели молодого педагога к победе.