Подмосковный учитель ‐ победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018» 

Евгения Родионова, учитель физики талдомской школы №3, победила в номинации «Молодые учителя» всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018».
Конкурс вдохновил подмосковного учителя на открытия в педагогике, подарил единомышленников и новый опыт. Талант, амбициозность, инновационные подходы в обучении и трудолюбие привели молодого педагога к победе.
Конкурс «Педагогический дебют 2018» проводился при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского Профсоюза образования, и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с целью развития потенциала и самореализации молодых педагогов России. Организаторы конкурса — Комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию и некоммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ».
В заочном этапе конкурса приняли участие 110 учителей Подмосковья, во второй, очный этап, который прошел со 2 по 7 апреля, вышли 17 педагогов Московской области.