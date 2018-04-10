Смартфон школьника взорвался во время урока в Челябинске

7 апреля в школе №155 Тракторозаводского района Челябинска у ученика взорвался мобильный телефон. Это произошло во время урока у восьмого «А» класса. Об этом сообщили «360» в учебном заведении.

У одного ученика взорвался аккумулятор от телефона прямо посреди урока. Учитель сразу же бросился тушить пожар, а учеников не было в классе уже через 10 секунд

— представитель школы.

В классе находились две видеокамеры, которые могли запечатлеть момент взрыва. Эти данные помогут правоохранителям установить все обстоятельства произошедшего.

Представитель школы отметил, что пожарные сигнализации не сработали.

Источник фото: Канал 360tv