Смартфон школьника взорвался во время урока в Челябинске 

7 апреля в школе №155 Тракторозаводского района Челябинска у ученика взорвался мобильный телефон. Это произошло во время урока у восьмого «А» класса. Об этом сообщили «360» в учебном заведении.
У одного ученика взорвался аккумулятор от телефона прямо посреди урока. Учитель сразу же бросился тушить пожар, а учеников не было в классе уже через 10 секунд
— представитель школы.
В классе находились две видеокамеры, которые могли запечатлеть момент взрыва. Эти данные помогут правоохранителям установить все обстоятельства произошедшего.
Источник фото: Канал 360tv
Представитель школы отметил, что пожарные сигнализации не сработали.
Источник фото: Канал 360tv
20 марта жительница Индии умерла в результате взрыва телефона. Она получила травму, несовместимую с жизнью. Девушка поставила смартфон на зарядку, а после позвонила знакомым. В результате, телефон взорвался у нее в руках.