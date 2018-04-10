Школьники попробовали себя в роли художников-графиков

Ученики школы №2094 района Измайлово посетили мастер-класс «Основные приемы графической стилизации».

Учащиеся школы №2094 на прошлой неделе посетили Художественно-гуманитарный колледж, который расположен на Измайловском проспекте, д. 121, в районе Восточное Измайлово. Для семиклассников здесь проводился уникальный мастер-класс «Основные приемы графической стилизации».

Юноши и девушки в ходе занятий попробовали себя в роли художников-графиков, научились основным приемам создания графических картин. Многие школьники серьезно заинтересовались этим видом искусства и решили посетить День открытых дверей, который пройдет в Художественно-гуманитарном колледже 18 апреля.