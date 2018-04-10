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Школьники попробовали себя в роли художников-графиков
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Школьники попробовали себя в роли художников-графиков 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Ученики школы №2094 района Измайлово посетили мастер-класс «Основные приемы графической стилизации».
Учащиеся школы №2094 на прошлой неделе посетили Художественно-гуманитарный колледж, который расположен на Измайловском проспекте, д. 121, в районе Восточное Измайлово. Для семиклассников здесь проводился уникальный мастер-класс «Основные приемы графической стилизации».
Юноши и девушки в ходе занятий попробовали себя в роли художников-графиков, научились основным приемам создания графических картин. Многие школьники серьезно заинтересовались этим видом искусства и решили посетить День открытых дверей, который пройдет в Художественно-гуманитарном колледже 18 апреля.
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