Будущие воины из школы № 51 стали лучшими на соревнованиях 

Учащиеся школы № 51 заняли первое место на соревнованиях допризывной молодёжи по военно-прикладным видам спорта.
Все ребята являются членами военно-молодежного патриотического клуба «Каскад», руководит которым учитель ОБЖ А. В. Догадкин.
Поздравляем ребят с победой!
Основной целью подобных соревнований является совершенствование работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению подростков и молодежи, формирование всесторонне гармонично развитой личности. Задача состоит в том, чтобы подготовить молодежь исполнению воинского долга в Вооруженных Силах России.