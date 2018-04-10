Будущие воины из школы № 51 стали лучшими на соревнованиях

Учащиеся школы № 51 заняли первое место на соревнованиях допризывной молодёжи по военно-прикладным видам спорта.

Все ребята являются членами военно-молодежного патриотического клуба «Каскад», руководит которым учитель ОБЖ А. В. Догадкин.

Поздравляем ребят с победой!