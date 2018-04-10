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Будущие воины из школы № 51 стали лучшими на соревнованиях
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Будущие воины из школы № 51 стали лучшими на соревнованиях 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Учащиеся школы № 51 заняли первое место на соревнованиях допризывной молодёжи по военно-прикладным видам спорта.
Все ребята являются членами военно-молодежного патриотического клуба «Каскад», руководит которым учитель ОБЖ А. В. Догадкин.
Поздравляем ребят с победой!
Основной целью подобных соревнований является совершенствование работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению подростков и молодежи, формирование всесторонне гармонично развитой личности. Задача состоит в том, чтобы подготовить молодежь исполнению воинского долга в Вооруженных Силах России.
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