Видео на T&P: как выбрать университет, чтобы не отчислиться после первой сессии?

Многие выбирают вузы в зависимости от того, смогут ли они туда поступить по сумме баллов, а после страдают из-за того, что реальность не соответствует ожиданиям. В новом выпуске второго сезона «Видео на T&P» — видеоролик блогера Вероники Коршуновой о том, как выбрать подходящий по всем параметрам университет, чтобы провести следующие четыре года (минимум) с пользой.

Для начала нужно определиться, чего вы в принципе ждете от университета: хотите ли вы получать знания, участвовать в стажировках или, например, весело проводить время с однокурсниками. От этого зависит не только вуз, но и форма обучения. Автор советует сходить на дни открытых дверей в интересующие вас университеты, где можно, например, ознакомиться с учебным планом или расписанием, чтобы понять, какие предметы вас ждут и чему вас в принципе будут учить. Чтобы получить более реалистичное представление об учебе в выбранном вами учебном заведении, лучше поискать информацию в социальных сетях: посмотреть сайт и группы вуза, видео с лекций потенциальных преподавателей, а также паблики «Подслушано», где студенты откровенно ответят на ваши вопросы.

Об автореVeronika Korshunova — YouTube-канал студентки МИТРО Вероники Коршуновой, в котором она делится советами, связанными с учебой и образованием. Например, как заставить себя учиться, что важно знать тем, кто сдает ЕГЭ по английскому языку, а также почему нам кажется, что жизнь проходит мимо нас.