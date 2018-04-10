Ещё
Видео на T&P: как выбрать университет, чтобы не отчислиться после первой сессии?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Видео на T&P: как выбрать университет, чтобы не отчислиться после первой сессии? 

Теории и Практики 1 час назад
Фото: Теории и Практики
Многие выбирают вузы в зависимости от того, смогут ли они туда поступить по сумме баллов, а после страдают из-за того, что реальность не соответствует ожиданиям. В новом выпуске второго сезона «Видео на T&P» — видеоролик блогера Вероники Коршуновой о том, как выбрать подходящий по всем параметрам университет, чтобы провести следующие четыре года (минимум) с пользой.
Для начала нужно определиться, чего вы в принципе ждете от университета: хотите ли вы получать знания, участвовать в стажировках или, например, весело проводить время с однокурсниками. От этого зависит не только вуз, но и форма обучения. Автор советует сходить на дни открытых дверей в интересующие вас университеты, где можно, например, ознакомиться с учебным планом или расписанием, чтобы понять, какие предметы вас ждут и чему вас в принципе будут учить. Чтобы получить более реалистичное представление об учебе в выбранном вами учебном заведении, лучше поискать информацию в социальных сетях: посмотреть сайт и группы вуза, видео с лекций потенциальных преподавателей, а также паблики «Подслушано», где студенты откровенно ответят на ваши вопросы.
Об автореVeronika Korshunova — YouTube-канал студентки МИТРО Вероники Коршуновой, в котором она делится советами, связанными с учебой и образованием. Например, как заставить себя учиться, что важно знать тем, кто сдает ЕГЭ по английскому языку, а также почему нам кажется, что жизнь проходит мимо нас.
Теории и Практики: последние новости
Письмо №168: как поступить в итальянский вуз на бакалавриат, чтобы изучать архитектуру «Система в основном состоялась»: бывший министр и идеолог ЕГЭ о том, как меняли образование в начале 2000-х Слова на свободе: Борис Гройс о том, как Google избавляет язык от грамматики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля130
Набиуллина прокомментировала падение рубля320
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков421
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД121
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста55
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение