Музей «Страницы Великой истории» посетили школьники из Богородского

Учащиеся школы №1349 побывали в гостях у поисковиков, которые учатся в колледже автоматизации и информационных технологий №20.

Второклассники школы №1349 в начале апреля встретились со своими старшими товарищами из военно-патриотического клуба «Дозор», который работает в Богородском в КАИТ-20. Студенты вместе со своим командиром, основателем и руководителем поискового отряда и музея «Страницы Великой истории» Владимиром Ступаковым рассказали, как они выезжают на «Вахты памяти», где на полях сражений времен Великой Отечественной войны ведут поисковые работы.

Ребята с интересом слушали истории, связанные с экспонатами музея. Они также смогли подержать в руках саперную лопатку и другие солдатские реликвии. В заключительной части экскурсии школьники посмотрели документальный фильм о нелегкой поисковой работе и о важности находок отряда «Дозор».