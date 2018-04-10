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В школе №2005 отработали приемы эвакуации
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В школе №2005 отработали приемы эвакуации 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
На днях в школе № 2005 района Куркино проведена тренировочная эвакуация учащихся и сотрудников из школьных зданий.
— Эвакуация началась по сигналу пожарной тревоги и прошла организованно, без существенных замечаний, в отведенные нормативы, — рассказали в администрации учреждения образования.
Всего из двух зданий «эвакуировано» 1514 учащихся и 108 сотрудников.
Как отметили в школе, вопросам противопожарной безопасности уделяется большое внимание. С учениками проводятся профилактические беседы и тренировки, в обязательном порядке все помещения проходят тщательную проверку. (ск)
(ск
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