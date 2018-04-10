В школе №2005 отработали приемы эвакуации

На днях в школе № 2005 района Куркино проведена тренировочная эвакуация учащихся и сотрудников из школьных зданий.

— Эвакуация началась по сигналу пожарной тревоги и прошла организованно, без существенных замечаний, в отведенные нормативы, — рассказали в администрации учреждения образования.

Всего из двух зданий «эвакуировано» 1514 учащихся и 108 сотрудников.

Как отметили в школе, вопросам противопожарной безопасности уделяется большое внимание. С учениками проводятся профилактические беседы и тренировки, в обязательном порядке все помещения проходят тщательную проверку. (ск)

(ск