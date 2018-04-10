1 апреля школу № 17 в Конькове назвали птичьей

Произошло это потому, что в этот теплый апрельский день ребятам школы рассказали все о пернатых. Ученики школы приняли участие в ежегодном празднике «День птиц».

Москве главной площадкой праздника пернатых стал экоцентр «Битцевский лес». В рамках праздника ученики начальных классов школа № 17 приняли участие в различных конкурсах, викторинах и мастер-классах. Ребята занимались плетением фигурок птиц из газет и участвовали в конкурсе по изготовлению кормушек и скворечников, в котором наши учащиеся заняли два призовых места. Кроме того, каждый ребенок смог сфотографироваться с хищными пернатыми. В завершении праздника организаторы угостили школьников кашей из походной кухни.

Напомним, что в Москве и на прилегающих территориях обитают более 300 видов птиц, многие из которых нуждаются в защите. Теперь ребята из школы № 17 хорошо знают, как правильно беречь крылатых друзей человека и что для этого нужно делать.

Выражаем благодарность нашим педагогам З. В. Ивановой, Г. Р. Билаловой, М. В. Лаппо, Т. В. Поляковой и Е. В. Царёвой за помощь в организации праздника. Спасибо директору «Битцевского леса» Т. А. Филатовой за теплый прием.

Справка: Международный день птиц ежегодно отмечают 1 апреля — именно тогда в 1906 году была подписана Международная конвенция по охране птиц, целью которой является сохранение численности диких пернатых и разнообразия их видов. Во всем мире проводятся мероприятия, приуроченные к этому дню.