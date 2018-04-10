Ещё
1 апреля школу № 17 в Конькове назвали птичьей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

1 апреля школу № 17 в Конькове назвали птичьей 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Произошло это потому, что в этот теплый апрельский день ребятам школы рассказали все о пернатых. Ученики школы приняли участие в ежегодном празднике «День птиц».
В Москве главной площадкой праздника пернатых стал экоцентр «Битцевский лес». В рамках праздника ученики начальных классов школа № 17 приняли участие в различных конкурсах, викторинах и мастер-классах. Ребята занимались плетением фигурок птиц из газет и участвовали в конкурсе по изготовлению кормушек и скворечников, в котором наши учащиеся заняли два призовых места. Кроме того, каждый ребенок смог сфотографироваться с хищными пернатыми. В завершении праздника организаторы угостили школьников кашей из походной кухни.
Напомним, что в Москве и на прилегающих территориях обитают более 300 видов птиц, многие из которых нуждаются в защите. Теперь ребята из школы № 17 хорошо знают, как правильно беречь крылатых друзей человека и что для этого нужно делать.
Выражаем благодарность нашим педагогам З. В. Ивановой, Г. Р. Билаловой, М. В. Лаппо, Т. В. Поляковой и Е. В. Царёвой за помощь в организации праздника. Спасибо директору «Битцевского леса» Т. А. Филатовой за теплый прием.
Справка: Международный день птиц ежегодно отмечают 1 апреля — именно тогда в 1906 году была подписана Международная конвенция по охране птиц, целью которой является сохранение численности диких пернатых и разнообразия их видов. Во всем мире проводятся мероприятия, приуроченные к этому дню.
Ясенево: последние новости
В школе № 1103 завершилась акция по сбору макулатуры Школа № 1212 объявляет набор в кадетский класс В школе № 113 ребята доказали, что отлично знают физику, химию и английский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля130
Набиуллина прокомментировала падение рубля320
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков421
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД121
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста55
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение