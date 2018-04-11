Более 400 проектов в сфере информатизации объединит «Умный город»

Более 400 проектов в сфере информатизации объединит «Умный город», сообщается на портале мэра и правительства Москвы

Москва выходит на качественно новый уровень развития электронных сервисов и услуг. Уже сегодня можно говорить о создании комплексной программы, которая бы охватывала все стороны нашей жизни. Именно такой и должна стать программа развития цифровой среды и повышения эффективности городского управления «Умный город». Новая программа будет соответствовать современному уровню развития информационных технологий и позволит создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей, а также повысить эффективность городского управления на основе широкого использования анализа «больших данных» и внедрения искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева , цель программы — это повышение качества жизни за счет использования современных информационных и коммуникационных технологий, поэтому сама программа затрагивает все отрасли городского хозяйства. В общей сложности в Москве на базе различных информационных платформ ежегодно реализуется более 400 проектов.

«Очень много проектов реализуем, их более 400, и трудно все перечислить, но нельзя не отметить, что 95% услуг в сфере строительства полностью оказываются в электронном виде. Это абсолютная инновация для международной общественности, и это действительно факт. Говоря об инновациях, нужно сказать, что было создано специальное подразделение — лаборатория инноваций, которая позволила нам внедрять новые технологии. К примеру, Москва стала первым городом в мире, который создал государственную платформу, построенную на основе технологии блокчейна «Активный гражданин», — сказал А. Ермолаев.

Глава департамента отметил, что к концу 2017 г. в Москве в электронный вид было переведено более 200 услуг и сервисов, создан единый портал мэра и правительства Москвы и аналогичные централизованные системы (электронный документооборот и так далее). Более 90% квартир в Москве используют домашний широкополосный интернет. Крупные проекты в области информатизации реализованы в большинстве отраслей городского хозяйства. В частности, революционные изменения, связанные с реализацией проекта «Московская электронная школа» произошли в сфере образования.

«Этот проект объединил учеников, учителей, родителей и бизнес, для того чтобы сделать действительно качественным образование в столичных школах. Мы реализуем проект «Московская электронная школа» в трети столичных школ. Это не только цифровая инфраструктура — интерактивные доски, Wi-Fi, ноутбуки в каждом классе, но и самое главное — это цифровой контент», — рассказал А. Ермолаев.

Он также добавил, что в настоящий момент в Москве создано огромное количество информационных систем, которые позволяют оперировать большим количеством данных и заниматься планированием.

«Столица находится на той стадии развития, когда создана реальная возможность переходить к принципиально новому решению, к «Умному городу», способному собрать их воедино», — заключил А. Ермолаев.