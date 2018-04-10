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Самая большая школа в Ингушетии работала нелегально
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Самая большая школа в Ингушетии работала нелегально 

АиФ Ставрополье 40 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники Госпожарнадзора нашли грубые нарушения правил пожарной безопасности в центре образования Магаса, сообщил «Интерфакс-Юг».
Центр образования Магаса состоит из трёх корпусов по три этажа каждый и рассчитан на 1500 учащихся. Его открыли в сентябре 2017 года в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Теперь школу могут закрыть из-за высокого риска пожаров.
Проверка нашла нарушения повсюду. На путях эвакуации не установлено аварийное освещение. Двери запасных выходов не оснащены приспособлениями для самозакрывания и не уплотнены в притворах. Металлические снаряды в спортивных залах не покрыты огнезащитной краской. Пищеблок не отделён от остальных помещений противопожарными дверями. Расстояния между пожарными отсеками недостаточные.
Оказалось, что почти целый учебный год самая большая школа Магаса работала без заключения на соответствие требованиям пожарной безопасности и даже лицензии на образовательную деятельность.
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