Пятый Московский международный салон образования ищет волонтеров

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Ассоциация волонтерских центров приглашает всех волонтеров города Москвы стать частью пятого Московского международного салона образования, который будет проходить в российской столице с 18 по 21 апреля, сообщается на сайте движения «Волонтеры-медики».

В задачи добровольцев на форуме будет входить организация работы контрольно-пропускного пункта, аккредитации, информационной стойки, навигации, пресс-центра, информационного стенда, а также сопровождение VIP-гостей, спикеров.