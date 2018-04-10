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Пятый Московский международный салон образования ищет волонтеров
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Пятый Московский международный салон образования ищет волонтеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров приглашает всех волонтеров города Москвы стать частью пятого Московского международного салона образования, который будет проходить в российской столице с 18 по 21 апреля, сообщается на сайте движения «Волонтеры-медики».
В задачи добровольцев на форуме будет входить организация работы контрольно-пропускного пункта, аккредитации, информационной стойки, навигации, пресс-центра, информационного стенда, а также сопровождение VIP-гостей, спикеров.
Московский международный салон образования — крупнейшее мероприятие в сфере образования России, открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.
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