Школьник из Некрасовки подготовил проект «Эффект плацебо»

В апреле 2018 года состоялся городской этап Московского конкурса проектных и исследовательских работ. Обучающийся школы № 2048 района Некрасовка Кирилл А. представил свой проект в секции «Медицина и здравоохранение» на тему «Эффект плацебо».

— Было совсем не сложно! Представители жюри посоветовали мне, как можно развивать эту тему, и дали мне направление для дальнейшего исследования в этой области, — поделился впечатлениями школьник.

Добавим, что Кирилл А. планирует продолжить свой проект в 11 классе. (вт)