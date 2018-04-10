Ещё
Школьник из Некрасовки подготовил проект «Эффект плацебо»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Школьник из Некрасовки подготовил проект «Эффект плацебо» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В апреле 2018 года состоялся городской этап Московского конкурса проектных и исследовательских работ. Обучающийся школы № 2048 района Некрасовка Кирилл А. представил свой проект в секции «Медицина и здравоохранение» на тему «Эффект плацебо».
— Было совсем не сложно! Представители жюри посоветовали мне, как можно развивать эту тему, и дали мне направление для дальнейшего исследования в этой области, — поделился впечатлениями школьник.
Добавим, что Кирилл А. планирует продолжить свой проект в 11 классе. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Второклассники из Некрасовки устроили флешмоб Младшеклассники из Некрасовки стали призерами городского исторического конкурса Работу школьницы из Некрасовки «Память поколений» оценили на городском конкурсе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля323
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля125
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков424
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД128
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста52
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение