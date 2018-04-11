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В Орловской области стартуют конкурсы педмастерства
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В Орловской области стартуют конкурсы педмастерства 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
О начале региональных этапов конкурсов профессионального мастерства педагогов «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют» сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
В состязаниях педагогического мастерства участвуют 85 работников образования. Региональный этап конкурса «Воспитатель года России» пройдет с 12 по 20 апреля в детском саду № 85 Орла. Этап конкурса «Сердце отдаю детям» с 10 по 19 апреля на базе Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина, Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий и гимназии № 19 имени Ф. Шиллера города Орла.
С 23 по 30 апреля состоится конкурс «Педагогический дебют». Победители будут определены по шести номинациям. Конкурс будет проводиться на базе Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина, гимназии № 39 имени Ф. Шиллера города Орла, Орловского техникума путей сообщения имени В. А. Лапочкина и Орловской банковской школы при Среднерусском институте управления.
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