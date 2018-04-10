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Учитель из Орла стала победителем конкурса «Педагогический дебют»
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Учитель из Орла стала победителем конкурса «Педагогический дебют» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Педагог-психолог Алена Патронова стала победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2018», сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Торжественная церемония награждения состоялась на минувшей неделе в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Алена Патронова — педагог-психолог Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи стала победителем в номинации «Молодой педагог-психолог».
Лауреатами конкурса в номинации «Молодой управленец» стали директор Цвеленевской средней общеобразовательной школы Сосковского района Александр Лисовенко и директор Дома детского творчества № 3 города Орла Евгения Кузякина.
В пресс-службе отметили, что жюри рассмотрело почти 800 работ молодых педагогов из 65 субъектов Российской Федерации. В финале конкурса участвовали 137 молодых учителей, педагогов дополнительного образования, работников дошкольных образовательных организаций, молодых руководителей, педагогов-психологов, педагогов-наставников.
Сообщение Учитель из Орла стала победителем конкурса «Педагогический дебют» появились сначала на РИА 57.
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