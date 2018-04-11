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Стало известно имя победителя областного конкурса «Учитель года»
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Стало известно имя победителя областного конкурса «Учитель года» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года России», сообщает пресс-служба облправительства.
Конкурсные испытания проходили на базе школы № 11 имени Г. М. Пясецкого города Орла. Победителем стала Екатерина Власова — учитель истории школы № 5 города Орла.
Жюри также определило 4 лауреатов. Ими стали Лариса Вахтомина — учитель начальных классов Верховской средней общеобразовательной школы № 2, Маргарита Губина — учитель информатики Малокуликовской СОШ Орловского района, Юрий Меркулов — учитель технологии СОШ № 13 имени Героя Советского Союза А. П. Маресьева города Орла и Любовь Киселева — учитель начальных классов средней школы № 9 города Мценска.
Всего в региональном этапе конкурса участвовали 24 педагога из 22 образовательных организаций Орловской области.
Екатерина Власова будет представлять регион на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года России» в Санкт-Петербурге.
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