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В школе №2129 Южнопортового продолжается набор в прокадетские и кадетские классы оборонно-спасательной направленности
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В школе №2129 Южнопортового продолжается набор в прокадетские и кадетские классы оборонно-спасательной направленности 

Управа Южнопортового района 58 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В школе № 2129 Южнопортового района продолжается набор в 5–6 прокадетские и 7–10 кадетские классы на 2018–2019 учебный год. Об этом рассказала заместитель директора образовательной организации Алла Скобцова.
— Набор в 5–6 прокадетские классы носит заявительный характер: на основании заявления законных представителей обучающегося ребенка переводят для продолжения обучения с 1 сентября 2018 года в 5 «К» или 6 «К» класс нашей школы. Набор в 7 (8–10) кадетский класс осуществляется приемной комиссией в ходе конкурсного отбора кандидатов как из числа обучающихся нашей школы, так и иных образовательных организаций, — заявила Скобцова.
Добавим, что подробную информацию о целях и задачах кадетского образования, а также условиях поступления и результатах обучения, можно узнать на официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Кадетский класс».
Заявления и иные документы на поступление в прокадетские и кадетские классы принимают по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, д. 11, стр. 1, с 09.00 до 18.00 часов ежедневно в рабочие дни. (вт)
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