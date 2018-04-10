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В школе № 1103 завершилась акция по сбору макулатуры
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В школе № 1103 завершилась акция по сбору макулатуры 

Ясенево 30 минут назад
Фото: Ясенево
В ней приняли участие все ученики нашей школы. Каждый, кто принес старые журналы в школу, не только спас деревья от вырубки, но и помог тяжелобольным детям вернуться к здоровой жизни.
В этом году ребята из школы № 1103 собирали макулатуру особенно активно. Ведь часть средств от переработки вторсырья будет направлена на реализацию медицинской программы благотворительного фонда «Линия жизни». «В мире так много беды, и мы хотим помочь, чем можем, ребятам, которые вынуждены учиться дома из-за болезни», — сказал участник акции Антон. С. А Миша и Денис присоединились к однокласснику: «Мы надеемся, что все ребята, которые нуждаются в помощи, ее обязательно получат!»
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