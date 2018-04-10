Ученики медицинских классов Преображенки получили практические навыки первой помощи

Будущие медики из школы №1080 «Экополис» побывали на практических мастер-классах.

Ранняя профориентация — это очень полезно. Ученики медицинских классов школы №1080 «Экополис» смогли понять, насколько выросли профессионально за время учебы в профильных классах. Эффективность профильного образования показали и последние занятия в гольяновской школе №1516. Восьмиклассники и десятиклассники посетили практическое занятие, посвященные оказанию первой помощи раненым и узнали, как оказывать неотложную помощь пострадавшим. Было и еще одно практическое занятие — по оказанию первой помощи при попадании инородных тел в дыхательные пути человека. Теперь юные медики смогут быстро прийти на помощь людям в чрезвычайной ситуации.

На таких занятиях ребята готовятся к Московскому городскому соревнованию «Первая помощь» среди учащихся медицинских классов.