Очередная встреча Школы актива состоялась в Марьиной Роще

«Молодогвардейцы» Марьиной рощи в минувшие выходные провели очередную встречу Школы актива. Мероприятие прошло на базе ГБОУ «Школа Марьина роща» и стало завершающим в цикле учебного года.

— В очередной раз Школа актива объединила участников школьного самоуправления в увлекательном квесте. Эта встреча прошла в формате индивидуально-командного первенства. Будущие лидеры состязались в подготовке и представлении публичных выступлений, в эффективном управлении командной работой и в способностях выстраивать межличностные отношения. Данный цикл Школ актива является регулярным, наше отделение организует их несколько раз в году. Уверен, что такие встречи помогают выявлять активную молодежь и рассказывать им о возможностях самореализации после квеста, — сообщил руководитель местного отделения МГЕР района Марьина роща Никита Виноградов

По итогам мероприятия все участники были награждены памятными сертификатами, а победители — сертификатами лидера и ценными призами. (то)