«Яндекс» открыл новый набор в бесплатную «Школу мобильной разработки»

Соискателям потребуются владение алгоритмами и базовые знания Java, владение другими языками программирования будет дополнительным плюсом.

Чтобы поступить в «Школу мобильной разработки», необходимо заполнить анкету и выполнить задание — создать мобильное приложение-галерею на основе описания и скриншотов. После отправки задания система предложит соискателю проверить знание алгоритмов.

Вести занятия в ШМР будут программисты «Яндекса» : они расскажут про разные подходы к разработке, научат пользоваться инструментами, проектировать интерфейс приложения и проводить тестирование.

Попасть в школу могут желающие вне зависимости от возраста и образования, обещают в «Яндексе». Компания также готова оплатить дорогу до Москвы и проживание на время обучения ученикам школы из других городов, которые пройдут отбор.

Набор в ШМР открыт до 6 мая. Занятия начнутся московском офисе «Яндекса» в июле и будут проходить по вечерам в будние дни и по субботам.