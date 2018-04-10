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«Яндекс» открыл новый набор в бесплатную «Школу мобильной разработки»
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«Яндекс» открыл новый набор в бесплатную «Школу мобильной разработки» 

RB.ru 43 минуты назад
Фото: RB.ru
Соискателям потребуются владение алгоритмами и базовые знания Java, владение другими языками программирования будет дополнительным плюсом.
Чтобы поступить в «Школу мобильной разработки», необходимо заполнить анкету и выполнить задание — создать мобильное приложение-галерею на основе описания и скриншотов. После отправки задания система предложит соискателю проверить знание алгоритмов.
Вести занятия в ШМР будут программисты «Яндекса»: они расскажут про разные подходы к разработке, научат пользоваться инструментами, проектировать интерфейс приложения и проводить тестирование.
Попасть в школу могут желающие вне зависимости от возраста и образования, обещают в «Яндексе». Компания также готова оплатить дорогу до Москвы и проживание на время обучения ученикам школы из других городов, которые пройдут отбор.
Набор в ШМР открыт до 6 мая. Занятия начнутся московском офисе «Яндекса» в июле и будут проходить по вечерам в будние дни и по субботам.
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