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В Волгоградский институт бизнеса нагрянули оперативники
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В Волгоградский институт бизнеса нагрянули оперативники 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 10 апреля, в расположенный на улице Качинцев институт бизнеса нагрянули сотрудники правоохранительных органов. По словам студентов, которые пришли утром на занятия, интерес силовиков оказался сосредоточен на деканате юридического факультета.
— Сегодня мы пришли на занятия и почти одновременно с нами в здание университета вошли следователи и полицейские, — рассказал V1.ru один из студентов ВИБа. — Люди в форме поднялись в деканат юридического факультета. Кажется, изымали там какие-то документы.
По словам студентов, на ход занятий неожиданный визит силовиков никак не повлиял.
— В институте все заметно нервничают. Кажется, оперативники изъяли какие-то зачетные книжки и ведомости. Занятия не прерывались, — сообщают студенты.
Дозвониться за комментариями в ГУ МВД России по Волгоградской области пока что не удалось.
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