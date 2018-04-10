В Волгоградский институт бизнеса нагрянули оперативники

Дзержинском районе Волгограда сегодня, 10 апреля, в расположенный на улице Качинцев институт бизнеса нагрянули сотрудники правоохранительных органов . По словам студентов, которые пришли утром на занятия, интерес силовиков оказался сосредоточен на деканате юридического факультета.

— Сегодня мы пришли на занятия и почти одновременно с нами в здание университета вошли следователи и полицейские, — рассказал V1.ru один из студентов ВИБа. — Люди в форме поднялись в деканат юридического факультета. Кажется, изымали там какие-то документы.

По словам студентов, на ход занятий неожиданный визит силовиков никак не повлиял.

— В институте все заметно нервничают. Кажется, оперативники изъяли какие-то зачетные книжки и ведомости. Занятия не прерывались, — сообщают студенты.