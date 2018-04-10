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Орешкин: инвестиции в образование бессмысленны без инвестиций в среду
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Орешкин: инвестиции в образование бессмысленны без инвестиций в среду 

Банки.ру 1 час назад
Если в стране не будет развитой качественной городской среды, то молодые люди с хорошим образованием будут уезжать, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на биржевом форуме.
«Инвестиции в образование без инвестиций в городскую среду не будут стоить ничего для экономики, потому что эти люди будут просто покидать страну», — сказал он.
По словам Орешкина, необходимо в качестве приоритета выбрать развитие качественной и современной городской среды, для того, чтобы у людей с хорошим образованием было желание оставаться и развиваться в нашей стране.
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