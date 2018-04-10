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Сибирцева рассказала о предварительных итогах зачисления детей в первый класс
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Сибирцева рассказала о предварительных итогах зачисления детей в первый класс 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Начальник Департамента образования администрации города Екатеринбурга рассказала о предварительных итогах зачисления детей в первые классы в уральской столице. На докладе присутствовал корреспондент «ФедералПресс».
По словам Сибирцевой, в этом году зачисление в школы Екатеринбурга прошло относительно спокойно. Помимо «падающего» сайта, через который родители регистрировали первоклассников, также было зарегистрировано три случая предоставления подложных документов. Школы направляли в прокуратуру информацию о регистрации, и таким образов все случаи удалось выявить оперативно. Также она отметила, что положительный эффект оказало объединение территорий, что позволило родителям подавать документы сразу в несколько школ. Эта практика будет продолжена в следующем году.
Сейчас в школы города зачислено 14 тыс. 317 первоклашек. Прием заявлений продолжится вплоть до 5 сентября. Всего в этом году было зачислено 689 детей льготной категории. Большинство из них дети военнослужащих и сотрудников полиции. При этом идет тенденция на увеличение: в прошлом году таких детей было 533. В то же время существует большая проблема с зачислением детей особых категорий, у которых нет льгот: дети-инвалиды, оставшиеся без родителей, близнецы и дети, у которых старшие братья или сестры уже учатся в определенной школе. При этом двойняшек, тройняшек и близнецов стало больше, и не всегда они могут учиться вместе и попасть в одну школу. Также в ряде элитных или популярных школ традиционно нет места.
Что касается технической части, «Ростелеком», разработчик программного обеспечения и департамент образования проверяли портал перед запуском, однако в первые минуты после начала зачисления, он перестал отвечать. Восстановить его работу удалось до часу ночи. В первый час работы поступило более 3 тысяч заявлений, во второй час — более 7 тысяч, что превышает количество поданных электронных заявлений примерно в три раза больше, чем в прошлом году.
«Вынуждены констатировать, что портал оказался не готов к единовременному поступлению значительного объема заявлений», — отметила Сибирцева. Он добавила, что для улучшения работы портала департамент образования принял решение сформировать в 2019 году перейти на федеральную информационно-адресноу систему, которая формирует адреса и отправляет их в автоматическом режиме. Для граждан должен был организован дополнительный способ подачи заявления о регистрации, так как «Ростелеком» не справляется с потоком.
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