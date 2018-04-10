Мода на фиктивные прописки для зачисления в школы Екатеринбурга пошла на спад

Екатеринбурге уменьшилось количество детей, зачисленных в первые классы с временной регистрацией по месту пребывания. Снижение не такое большое, в среднем по городу — 8,8%, но для департамента образования это уже победа.

В 2017-м места в школах распределились примерно поровну: 50% заняли дети с постоянной пропиской, 50% — с временной.

— Мы проанализировали информацию на 4 апреля 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и имеем снижение количества детей по временным пропискам на 8,8%, — сказала на заседании Екатеринбургской гордумы руководитель департамента Екатерина Сибирцева . — Из-за объединения территорий у родителей появился выбор, а кроме того, на этих территориях появилась возможность зачислить детей в другие школы до 1 июля. Это повлияло на число временных прописок.

В этом году в Екатеринбурге 29 участков города получили сразу несколько школ. То есть люди теперь могут выбирать одну из нескольких школ по прописке. А в случае, если не попали в желаемую, — подать заявление в другую до наступления второй волны, то есть до 1 июля, когда, по закону, в школы можно подавать документы не по прописке. Самой большой объединенной территорией стала Ботаника. Там можно подавать заявление в любую из пяти школ.

— На Ботанике в прошлом году объединили участки 180-й и 200-й школ, а в этом году — все пять, и в каждой из них снизилась доля детей с временными прописками, — сказала Екатерина Сибирцева. — В 197-й школе еще остались места. В лицее 180 снизилось количество временных прописок на 42%.

— Положительный эффект от объединения территорий есть, и мы планируем продолжить эту работу в следующем году там, где это возможно, — пообещала руководитель департамента.

Однако такая ситуация не везде — кое-где количество оформленных регистраций по месту пребывания выросло. Однако, по мнению Екатерины Сибирцевой, не всегда в действиях родителей, оформляющих регистрации, есть «злой умысел».

— Есть целый ряд участков, где много нового вводимого жилья, — пояснила Сибирцева. — Родители не могут заранее сделать постоянную регистрацию, потому что дом еще не оформлен. Поэтому в некоторых районах города рост числа временных прописок связан именно с массовым вводом новых домов.

Также на ситуацию повлияла позиция правоохранительных органов , которые в прошлом году проводили большую работу по выявлению незаконно оформленных документов. В 2018 году прокуратура выявила уже три факта предоставления в школу подложных документов. В двух случаях гражданам было отказано в приеме заявлений, в одном случае заявители забрали их сами.

Всего, по данным департамента, на 4 апреля 2018 года зарегистрировано более 17 тысяч заявлений, почти 15 тысяч первоклассников уже зачислены. Остаются свободными 5018 мест в первых классах.

Однако в целом проблема нехватки мест во многих районах стоит очень остро. Всего за четыре года численность школьников в целом увеличилась более чем на 22 тысячи человек, каждый год первоклассников становится на тысячу-полторы больше. В 23 школах города места закончились в первые часы приема заявлений.

В 2017 году было создано 3825 дополнительных мест, в 2018 году, по данным департамента, появится 3461 новое место. Однако пока количество мест не позволяет перевести маленьких екатеринбуржцев на односменное обучение, о чем мечтают многие родители.

Проанализировав первые итоги школьной приемной кампании, в мэрии сформулировали свои предложения в адрес региональных и федеральных властей. Наши чиновники предложили сделать различные сроки приема для лиц с постоянной и временной регистрацией. А в самом законе «Об образовании» конкретизировать понятие «проживающий на закрепленной территории» — им должен считаться ребенок, зарегистрированный по месту жительства или по месту пребывания на срок не менее шести месяцев. Таким образом, считают в департаменте, можно отсечь граждан, которые получают временную прописку на непродолжительный срок.