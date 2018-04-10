В Калининграде открылся центр английского языка для дошкольников «Наши дети — наша школа»

Его педагоги — носители языка, приехавшие в Россию из Канады . Учителя занимаются с ребятами по особой методике, которая помогает им быстро освоить азы английского.

Весёлые песни, уроки рисования и игры в куклы. Учителя образовательного центра «Наши дети — наша школа» занимаются с детьми их любимыми занятиями, однако общаются с ними исключительно на английском языке.

Занимаются с детьми не просто учителя английского, а носители языка. Семья Подовиникофф родом из Канады. За 11 лет иностранцы открыли в России три образовательных центра, два из них в Москве . Программа рассчитана на детей от двух с половиной до семи лет. Обучение второму языку далеко не единственная задача школы. Педагоги становятся настоящими наставниками для ребят, стараясь научить их быть добрыми, честными и делиться друг с другом игрушками.

Дэниел Подовиникофф, один из основателей центра «Наши дети — наша школа»

— Очень важно обучать их быть хорошими добрыми детьми. И часть нашей программы — это поддерживать их социально и эмоционально, чтобы они не чувствовали себя плохо.

Некоторые из самых первых учеников школы уже поступили в престижные вузы России и Европы. В настоящее время в образовательных центрах «Наши дети — наша школа» занимаются около семидесяти ребят. В калининградском отделении набор только начался. Всего планируется взять на обучение двадцать дошкольников.