Ещё
В Калининграде открылся центр английского языка для дошкольников «Наши дети — наша школа»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

В Калининграде открылся центр английского языка для дошкольников «Наши дети — наша школа» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Его педагоги — носители языка, приехавшие в Россию из Канады. Учителя занимаются с ребятами по особой методике, которая помогает им быстро освоить азы английского.
Весёлые песни, уроки рисования и игры в куклы. Учителя образовательного центра «Наши дети — наша школа» занимаются с детьми их любимыми занятиями, однако общаются с ними исключительно на английском языке.
Занимаются с детьми не просто учителя английского, а носители языка. Семья Подовиникофф родом из Канады. За 11 лет иностранцы открыли в России три образовательных центра, два из них в Москве. Программа рассчитана на детей от двух с половиной до семи лет. Обучение второму языку далеко не единственная задача школы. Педагоги становятся настоящими наставниками для ребят, стараясь научить их быть добрыми, честными и делиться друг с другом игрушками.
Дэниел Подовиникофф, один из основателей центра «Наши дети — наша школа»
— Очень важно обучать их быть хорошими добрыми детьми. И часть нашей программы — это поддерживать их социально и эмоционально, чтобы они не чувствовали себя плохо.
Некоторые из самых первых учеников школы уже поступили в престижные вузы России и Европы. В настоящее время в образовательных центрах «Наши дети — наша школа» занимаются около семидесяти ребят. В калининградском отделении набор только начался. Всего планируется взять на обучение двадцать дошкольников.
Вести Калининград: последние новости
Госдеп США возлагает на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии В Керчи начал работу общественный Совет по строительству Крымского моста В ООН сорвано выступление о нарушениях Украиной прав крымчан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МиГ-31 превратили в крылатую ракету78
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148104
Рубль продолжил резкое падение412
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России61
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение