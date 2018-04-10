Госдума приняла закон о единых требованиях к программам энергосбережения

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий правительство правом вводить единые требования к программам энергосбережения и повышения энергоэффективности организаций с участием государства или муниципальных образований. Инициатором принятия закона выступило правительство РФ

Согласно действующим сегодня нормам, правилами программ энергосбережения и их реализацией занимаются сами организации с участием государства или муниципального образования. При этом определенных требований к программе сейчас не предусмотривается.

"Отсутствие единого подхода к формированию программ, в том числе определению целевых показателей и их целевых уровней, препятствует возможности проведения анализа реализации программ со стороны государства, в частности, делает практически невозможной оценку показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отраслей экономики", — отмечается в пояснительной записке к документу.