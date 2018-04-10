Ещё
Госдума приняла закон о единых требованиях к программам энергосбережения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

Госдума приняла закон о единых требованиях к программам энергосбережения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий правительство правом вводить единые требования к программам энергосбережения и повышения энергоэффективности организаций с участием государства или муниципальных образований. Инициатором принятия закона выступило правительство РФ.
Согласно действующим сегодня нормам, правилами программ энергосбережения и их реализацией занимаются сами организации с участием государства или муниципального образования. При этом определенных требований к программе сейчас не предусмотривается.
"Отсутствие единого подхода к формированию программ, в том числе определению целевых показателей и их целевых уровней, препятствует возможности проведения анализа реализации программ со стороны государства, в частности, делает практически невозможной оценку показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отраслей экономики", — отмечается в пояснительной записке к документу.
Закон, разработанный Минэнерго, наделяет правительство правом устанавливать единые требования ко всем программам энергосбережения, которые будут приниматься организациями с государственным или муниципальным участием. Требования к программам будут формироваться по отраслевому признаку и согласно установленным правительством правилам.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы пересмотрят график школьных каникул Путин: пасхальный фестиваль многие годы занимает достойное место в культурной жизни РФ Российский союз молодежи попросил воздержаться от политических спекуляций на тему ЕГЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МиГ-31 превратили в крылатую ракету78
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148104
Рубль продолжил резкое падение412
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России61
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение