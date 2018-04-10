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Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
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Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018» 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
В столице назвали 11 лауреатов конкурса «Учитель года Москвы — 2018».
Конкурс стартовал в августе 2017 года и проходит в три этапа. В первом — межпредметной олимпиаде «Московский учитель» — приняли участие более 11 тысяч педагогов. Среди них определили 120 призеров и 40 победителей, которые прошли во второй этап, состоявшийся зимой 2018 года. Преподаватели представили визитную карточку, приняли участие в соревновании «Просто о сложном» и написали эссе «Москва. Школа. 2025 год». После этого эксперты выбрали 30 финалистов номинации.
Состязания третьего этапа проходили в филиале Дома учителя «Поведники» с 1 по 7 апреля. Преподаватели представили авторские междисциплинарные мастер-классы, рассказали о результатах работы, создали образовательный проект и стали участниками педагогических советов по актуальным темам.
Список лауреатов размещен на официальном сайте конкурса. Финалисты получили дипломы, знак «Учитель года» и подарки.
Последнее испытание «Разговор с министром» состоится в конце апреля. Лауреатам предстоит встретиться за круглым столом с руководителем городского Департамента образования Исааком Калиной. Победитель в номинации представит столицу на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в сентябре в Санкт-Петербурге.
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