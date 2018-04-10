Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»

В столице назвали 11 лауреатов конкурса «Учитель года Москвы — 2018».

Конкурс стартовал в августе 2017 года и проходит в три этапа. В первом — межпредметной олимпиаде «Московский учитель» — приняли участие более 11 тысяч педагогов. Среди них определили 120 призеров и 40 победителей, которые прошли во второй этап, состоявшийся зимой 2018 года. Преподаватели представили визитную карточку, приняли участие в соревновании «Просто о сложном» и написали эссе «Москва. Школа. 2025 год». После этого эксперты выбрали 30 финалистов номинации.

Состязания третьего этапа проходили в филиале Дома учителя «Поведники» с 1 по 7 апреля. Преподаватели представили авторские междисциплинарные мастер-классы, рассказали о результатах работы, создали образовательный проект и стали участниками педагогических советов по актуальным темам.

Список лауреатов размещен на официальном сайте конкурса. Финалисты получили дипломы, знак «Учитель года» и подарки.