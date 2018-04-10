Тиньков: «Кадры — это наша основная головная боль»

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков призвал правительство поменять систему среднего и высшего образования, так как банковская сфера нуждается в IT-специалистах. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на биржевом форуме в Москве

«Я бы призывал и Максима Орешкина , и новое правительство все-таки обратить внимание на это. Нам не нужны юристы, нам нужны айтишники. Google выбирает лучших, но мы тоже за них боремся: открываем бесплатные спортзалы, открываем столовые, платим им более высокие зарплаты», — рассказал он в ходе выступления.

«Надо, чтобы на уроках труда не скворечники мастерили, а учились программированию. Пожалуйста, поменяйте систему среднего и высшего образования», — призвал он.