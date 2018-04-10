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В Технологическом колледже №34 организовали день открытых дверей
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В Технологическом колледже №34 организовали день открытых дверей 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 30 минут назад
Фото: Нагатино-Садовники
День открытых дверей по столичному проекту «Сто дорог — одна твоя» организовали в корпусе №3 Технологического колледжа №34 в минувшее воскресенье, 7 апреля.
Гостями стали ученики школ Москвы и области и их родители. Ребятам провели экскурс в познавательную жизнь образовательного учреждения — все желающие смогли поговорить с преподавателями, задать им интересующие вопросы, и, разумеется, получить на низ ответы.
Педагоги и студенты колледжа подготовили для гостей дня открытых дверей познавательные тематические мастер-классы. Также школьникам показали колледж изнутри — провели экскурсию по кабинетам и местному музею истории.
«Тех, кто не успел побывать у нас в гостях, мы ждем на следующем дне открытых дверей 14 апреля по адресу: ул. Нагатинская, дом 4, корп.1», — сообщается в официальной группе образовательного учреждения ВКонтакте.
Фото: колледж №34
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