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Школа юного хирурга объявляет набор
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Школа юного хирурга объявляет набор 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В Обручевском районе проводится предварительная регистрация в университетскую «Школу юного хирурга» для учащихся 10 и 11 классов московских школ.
Занятия будут проводиться в период летних каникул: ежедневно по четыре занятия в день с понедельника по пятницу. Обучение у преподавателей Университета имени Пирогова даст погружение в атмосферу прикладной медицины, которое позволит учащимся освоить этапы лечебного процесса, сформировать интерес к врачебной деятельности. Старшеклассники получат навыки практической работы на диагностическом и хирургическом оборудовании, познакомятся с реализацией инновационных инженерных решений в медицинской технике, получат компетенции работы врача хирурга.
Адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д. 1 Телефон: +7 499 739-56-94, +7 909 962-14-57, +7 909 691-96-33. E-mail: rsmu2017@mail.ru.
Регистрационная форма: http://rsmu.ru/19377.html.
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