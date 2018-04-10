Школа юного хирурга объявляет набор

В Обручевском районе проводится предварительная регистрация в университетскую «Школу юного хирурга» для учащихся 10 и 11 классов московских школ.

Занятия будут проводиться в период летних каникул: ежедневно по четыре занятия в день с понедельника по пятницу. Обучение у преподавателей Университета имени Пирогова даст погружение в атмосферу прикладной медицины, которое позволит учащимся освоить этапы лечебного процесса, сформировать интерес к врачебной деятельности. Старшеклассники получат навыки практической работы на диагностическом и хирургическом оборудовании, познакомятся с реализацией инновационных инженерных решений в медицинской технике, получат компетенции работы врача хирурга.

Адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д. 1 Телефон: +7 499 739-56-94, +7 909 962-14-57, +7 909 691-96-33. E-mail: rsmu2017@mail.ru.

Регистрационная форма: http://rsmu.ru/19377.html.