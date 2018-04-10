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Гёте-Институт Обручевского района приглашает на Международный салон образования
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Гёте-Институт Обручевского района приглашает на Международный салон образования 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В этом году на ВДНХ в пятый раз пройдет крупнейшее событие в сфере образования в России — Московский международный салон образования.
Открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий вновь станет площадкой для профессиональной дискуссии и обмена мнениями между всеми участниками образовательного процесса. Тема салона — Новая экосистема образования — учитывает интересы всех сообществ и групп, включенных сегодня в образовательный процесс в России и за рубежом. Салон состоит из восьми кластеров, каждый из которых посвящен соответствующей сфере или уровню образования. Гёте-Институт приглашает на свой стенд (АF-18.1 в зале «А»), на котором сотрудники языкового отдела расскажут об образовательных проектах, курсах и экзаменах по немецкому языку и представят возможности сотрудничества в области образования в России.
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