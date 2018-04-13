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Министр образования Нижегородской области прочитает текст «Тотального диктанта»
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Министр образования Нижегородской области прочитает текст «Тотального диктанта» 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин станет одним из чтецов текста «Тотального диктанта», который состоится 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Напомним, всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» в Нижнем Новгороде пройдет на нескольких площадках. Сергей Злобин будет читать текст в НГЛУ имени Н. А. Добролюбова. Ранее также сообщалось, что автором в этом году стала известная писательница Гузель Яхина. Участникам акции будет предложено три отрывка: «Утро», «День» и «Вечер», рассказывающие об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
Напомним, в прошлом году «Тотальный диктант» написали около 1500 нижегородцев.
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