Министр образования Нижегородской области прочитает текст «Тотального диктанта»

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин станет одним из чтецов текста «Тотального диктанта», который состоится 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» в Нижнем Новгороде пройдет на нескольких площадках. Сергей Злобин будет читать текст в НГЛУ имени Н. А. Добролюбова. Ранее также сообщалось, что автором в этом году стала известная писательница Гузель Яхина . Участникам акции будет предложено три отрывка: «Утро», «День» и «Вечер», рассказывающие об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

Напомним, в прошлом году «Тотальный диктант» написали около 1500 нижегородцев.