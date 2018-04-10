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РМК поможет УГГУ оборудовать гидрометаллургическую лабораторию
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РМК поможет УГГУ оборудовать гидрометаллургическую лабораторию 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Русская медная компания и Уральский государственный горный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках 9 апреля 2018 года в рамках церемонии открытия XVI Уральской горнопромышленной декады, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
РМК и вуз займутся совместной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов в области горной добычи и обогащения полезных ископаемых.
Русская медная компания может предложить студентам одного из базовых вузов для горной и металлургической отраслей России производственную практику на самых современных предприятиях, знакомство с наилучшими доступными технологиями и передовой техникой от мировых лидеров.
В рамках соглашения РМК и УГГУ планируют вести совместную научно-исследовательскую деятельность, проводить конференции и презентации. Представители холдинг готовы делиться со студентами знаниями и опытом.
Первой «ласточкой» станет открытие гидрометаллургической лаборатории РМК и УГГУ и специализированной аудитории компании в университете. С помощью мультимедийного оборудования и уникальных обучающих программ студенты будут знакомиться с передовыми технологиями горного дела и техникой от компаний-партнеров РМК — Metso, Outotec, Sandvik, Atlas Copco и других.
"Уральский государственный горный университет и Русскую медную компанию связывает многолетнее тесное сотрудничество. Соглашение, которое мы подписываем сегодня, открывает новую страницу в истории нашей совместной работы. Мы планируем расширить программы подготовки кадров, развивать совместные научно-исследовательские и прикладные производственные проекты. Уверены, это позволит укрепить статус университета как ведущего отраслевого вуза страны, сделает его выпускников востребованными и конкурентоспособными специалистами и будет способствовать развитию Русской медной компании и всей отечественной горнодобывающей отрасли", — отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
В Русской медной компании трудится много выпускников УГГУ, в их числе — президент РМК Всеволод Левин, советник президента, генеральный директор завода «Уралгидромедь» Николай Азаров, генеральный директор завода «Карабашмедь» Андрей Ханжин и другие.
XVI Уральская горнопромышленная декада проходит в УГГУ с 9 по 18 апреля 2018 года. Ее участниками стали порядка 300 предприятий и организаций горнодобывающей и горно-обрабатывающей отраслей из России и других стран, а также НИИ и образовательные учреждения всех уровней. В рамках декады пройдет ряд международных научно-технических и научно-практических конференций, всероссийская студенческая олимпиада и мероприятия по профориентации.
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