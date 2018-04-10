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Ярославские школьники готовятся к несению почетного караула у Вечного огня
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Ярославские школьники готовятся к несению почетного караула у Вечного огня 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе мэрии, этот пост существует в городе более 40 лет. Каждый год почетный караул возле монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев несут более двух тысяч школьников — с 7 по 11 класс. Служба ребят длится с 10 апреля по 31 мая, а также 22 июня.
Каждая школа Ярославля выделяет отряд по 20 человек. Дети заступают в караул в 10 утра по два человека и меняют друг друга каждые 15 минут. По итогам несения почетного караула на Посту №1 осенью прошлого года отличные оценки получили 16 общеобразовательных учреждений, а лучшим был признан наряд школы № 14. Теперь они заступают на вахту первыми.
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