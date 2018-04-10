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Путин наградил учительницу, пострадавшую во время ЧП в пермской школе
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Путин наградил учительницу, пострадавшую во время ЧП в пермской школе 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Владимир Путин подписал указ о награждении Натальи Шагулиной, преподавателя одной из пермских школ, которая пострадала после драки с поножовщиной. Медаль ей вречилии «за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга».
«ФедералПресс» напоминает, что резонансный инцидент произошел в одной из школ Мотовилихинского района 15 января, в понедельник. Пострадали 15 человек, среди них учительница и ученики младших классов. По данным полиции, один из арестованных подростков ранее числился на учете в психоневрологическом диспансере.
Двоим несовершеннолетним, устроившим поножовщину в Пермской школе, предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц»
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