Путин наградил учительницу, пострадавшую во время ЧП в пермской школе

Владимир Путин подписал указ о награждении Натальи Шагулиной, преподавателя одной из пермских школ, которая пострадала после драки с поножовщиной. Медаль ей вречилии «за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга». «ФедералПресс» напоминает, что резонансный инцидент произошел в одной из школ Мотовилихинского района 15 января, в понедельник. Пострадали 15 человек, среди них учительница и ученики младших классов. По данным полиции, один из арестованных подростков ранее числился на учете в психоневрологическом диспансере. Двоим несовершеннолетним, устроившим поножовщину в Пермской школе, предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц»