Герр Хайне: «Быть учителем в России лучше, чем в Германии»

Для немецкого учителя Кнут-Кристиана Хайне Россия давно перестала быть чужой страной. Осенью прошлого года Федеральное Правительство Германии направило его в качестве преподавателя в 61 школу Оренбурга с углубленным изучением немецкого языка. За эти полгода герр Хайне успел ознакомиться с бытом оренбуржцев, местными достопримечательностями и менталитетом российских школьников. Обо этом и не только немецкий гость рассказал читателям ProOren.

— Герр Хайне, как долго вы уже находитесь в Оренбурге? Успели ли привыкнуть к местному быту?

— Мы с моей женой живем в Оренбурге с конца сентября прошлого года. Этого времени хватило, чтобы привыкнуть к школе, вашему городу в целом. Я уже давно самостоятельно хожу здесь по магазинам, посещаю различные мероприятия, если остается время после работы. Вообще в России мне уже приходилось бывать. А вот в Оренбурге я впервые.

— Поделитесь вашими впечатлениями об Оренбуржье. Какие достопримечательности посмотрели, где еще планируете побывать?

— В Оренбурге я уже многое успел посмотреть. Обошел центр города, побывал в национальной деревне. Особое впечатление на меня произвел Никольский кафедральный собор на Чкалова. Хотелось бы еще посетить все музеи города. Думаю, на это у меня еще будет время.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о цели своего визита в Оренбург.

— В Оренбург меня направило Федеральное Правительство Германии, а точнее — администрация образовательных программ. Приехал я для того, чтобы поработать в оренбургской школе и помочь детям углубить свои знания в рамках учебной программы «Немецкий языковой диплом».

— Герр Хайне, поделитесь вашими впечатлениями об опыте преподавания в оренбургской школе. Какие предметы вы читаете местным школьникам?

— Я преподаю в основном немецкий язык. Школа произвела на меня достаточно хорошее впечатление, так как уже шестой год здесь усиленно работают над языковой образовательной программой. Радует, что знания учеников на достаточно высоком уровне. Многие из них заинтересованы в обучении и достаточно хорошо владеют языком.

— Почему Германия заинтересована в такого рода гуманитарных обменах с Россией?

— В первую очередь — это распространение немецкого языка. Причем, не только в России. По всему мира есть школы, как эта, где работают преподаватели из Германии по программе Deutsches Sprachdiplom (программа, после успешного усвоения которой учащимся выдается диплом, учрежденный Конференцией министров образования и культуры немецких федеральных земель). Кроме того, Германия заинтересована в распространении немецкой культуры и в поддержке экономических связей с другими государствами.

— Как вы оцениваете это сотрудничество? Есть ли у него перспективы?

— Конечно, положительно. Это хорошо и для языкового, и для культурного уровня обеих стран. Благо, связи образовательной системы между нашими государствами функционируют отлично, несмотря ни на какие проблемы внешней политики.

— Приехать в Россию и преподавать в Оренбурге — ваша инициатива?

— В Оренбуржье я приехал по образовательной программе Федерального Правительства Германии. В оренбургской школе появилось свободное место для учителя по обмену, поэтому меня отправили именно сюда.

— Насколько вам близка наша культура, «русская душа»?

— На самом деле, все это мне уже стало близко, так как я уже не в первый раз работаю в России. Поэтому культура вашей страны мне довольно симпатична.

— В чем отличия менталитетов российского и немецкого школьника?

— Школьники в России и в Германии не сильно отличаются. Одежда, музыка, медиаинтересы — всё очень схоже, и это сразу бросается в глаза. С учебой то же самое. Мотивированные дети везде учатся хорошо. А что касается учителей, в России представители нашей профессии в отношении учеников имеют больше прав, чем в Германии. Здесь преподавательский авторитет выше, чувствуется уважение со стороны учащихся. Это отмечают многие немецкие учителя, когда-либо работавшие в России. К тому же, российская школа предлагает ученикам более глубокие знания, а родители и сами школьники как-то серьезнее относятся к учебе.

— Отразилось ли введении санкций в отношении России на реализацию гуманитарных программ между нашими странами?

— К счастью, никак не отразилось. Я здесь не ради политики, а для реализации учебной программы. Чтобы немецкий язык жил и распространялся за пределами Германии.

— Как вы относитесь к словам депутатов Бундестага , высказавшихся в поддержку присоединения Крыма к России? Какова ваша личная позиция в этом вопросе?

— Это политическое дело России, я его уважаю и никак не могу критиковать. У меня к этому нейтральное отношение. Я уважаю решение российского правительства в этом вопросе в полной мере. Но, в первую очередь, это дело правительства, а никак не учителей.

— Планируете ли вы снова побывать в Оренбурге? В каком качестве?

— Я буду и дальше продолжать работать по этой образовательной программе, так как она рассчитана на несколько лет. Поэтому, возможно, вернусь. Считаю, что Оренбург достоин того, чтобы посетить его еще раз. Здесь действительно есть, на что посмотреть. Вообще в этом плане Россия интересна, она имеет большой туристический потенциал. Только, к сожалению, не всегда открыта для западных путешественников.