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ОНФ Югры борется за восстановление обрушившегося корпуса школы в Сургуте
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ОНФ Югры борется за восстановление обрушившегося корпуса школы в Сургуте 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели выездное совещание на территории средней школы № 38. Четыре года назад во время планового капитального ремонта в школе обвалилась кровля культурно-спортивного блока.
Как сообщает ugra-news, на сегодняшний день в окружной программе строительства соцобъектов 38-я школа оказалась на 37 месте, в плане на 2022 год. По словам директора учебного заведения Ларисы Самигуллиной, разрушенная часть здания закрыта, однако школа работает в штатном режиме. Отметим, что ученики лишились актового зала, библиотеки, кабинета труда и бассейна. На данный момент уроки физкультуры проводятся в спортивном комплексе во дворе школы.
Замдиректор по проектированию управления капитального строительства Сургута Роман Бойко отметил, что необходимые документы для восстановления корпуса имеются, однако для этих целей необходимо около 500 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального ОНФ, представители администрации города по итогам выездного совещания пообещали ускорить процесс и в ближайшее время отправить заявку в округ, чтобы изыскать средства и перенести сроки по восстановлению разрушенного корпуса.
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