В Самарской области пройдут пятидневные военные сборы для школьников

Самарской области пройдут пятидневные военные сборы для учащихся средних учебных заведений, на которые планируется привлечь 10939 юношей, подлежащих воинскому призыву, из 565 образовательных организаций, сообщает volga.news.

Будущие защитники отечества изучат основы безопасности, вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск, организацию суточного наряда, займутся строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовкой.

По словам заместителя главы Самары — руководителя департамента образования Лилии Галузиной, в областном центре в пятидневных сборах примут участие 2343 допризывника. Занятия будут проходить на 23 сборных пунктах, базирующихся на территории образовательных учреждений во всех районах города.

Как пояснила руководитель управления реализации общеобразовательных программ регионального министерства образования и науки Оксана Чуракова, на базе учебных заведений будут проходить теоретические занятия, а для обучения стрельбе предполагается организовать выезды на стрельбища или в тиры воинских частей.

Не исключено, что для юнармейцев и курсантов, занимающихся в военно-патриотических клубах, будут организованы отдельные сборы. Одной из баз может стать лагерь «Юность».

Уже сейчас юнармейцы готовятся к профильной смене. А через некоторое время планируется также создание домов юнармии с сетью спортивно-технических кружков и военно-патриотических клубов.

В Самарской области в ряды движения «Юнармия» вступило более тысячи учащихся. В настоящее время многие из них принимают участие военно-спортивной игре «Зарница Поволжья».