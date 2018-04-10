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В Магнитогорске закрыли школу после массового обморока учеников
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В Магнитогорске закрыли школу после массового обморока учеников 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Санврачи закрыли Арсинскую школу в Магнитогорске на период проверок. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора не смогли установить причины массового заболевания учеников, передает "Уралинформбюро".
6 апреля на линейке в учебном заведении в обморок упали трое школьников. Позже еще 12 детей и трое взрослых пожаловались на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру и слезотечение. Школьники были госпитализированы. Четверым поставлен диагноз «ОРВИ, фарингит». В медучреждениях в удовлетворительном состоянии остаются двое детей.
Специалисты провели анализ проб воды, воздуха в подвале, проверили пищеблок. Нарушений не обнаружено. Повторные лабораторные исследования воздуха и микроклимата будут проведены 10 апреля. В среду в Роспотребнадзоре обещают установить причину массового заболевания.
Ранее по теме: Массовое заболевание детей произошло на Южном Урале
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